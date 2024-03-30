По слухам, производительность архитектуры процессора AMD Zen 5 вырастет на 40% по сравнению с Zen 4Новая информация поступила от инсайдера по аппаратному обеспечению Kepler_L2, который имеет хороший послужной список в области архитектур процессоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)