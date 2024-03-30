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По слухам, производительность архитектуры процессора AMD Zen 5 вырастет на 40% по...

По слухам, производительность архитектуры процессора AMD Zen 5 вырастет на 40% по...

По слухам, производительность архитектуры процессора AMD Zen 5 вырастет на 40% по сравнению с Zen 4Новая информация поступила от инсайдера по аппаратному обеспечению Kepler_L2, который имеет хороший послужной список в области архитектур процессоров.

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