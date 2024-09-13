Очередная стадия принятия неизбежного

Людмила Полищук

Их лживым словам верить нельзя. Красивый жест "пригласить Путина" на переговоры может оказаться смертельной подставой. Они же больны русофобией, и у них одна мысль: прибрать к рукам Россию и избавиться от всех, кто этому мешает... Переговоры можно проводить и без личного присутствия, по видео каналам...