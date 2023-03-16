Раскрыты преступления ОПГ из 90-х, убивавшей по заказу Кости Могилы

Известия/Михаил Терещенко В Санкт-Петербурге раскрыли серию убийств, которые в 1990-е годы совершила крупная ОПГ, действовавшая по заказу "крестного отца Петербурга" Константина Яковлева по прозвищу Костя Могила, который был убит в мае 2005 года.