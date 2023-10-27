Три новые школы построены в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Образование»

Три новые школы построены в Нижегородской области в рамках национального проекта «Образование». Это образовательные учреждения в селе Большая Ельня Кстовского округа, микрорайоне № 3 города Кстова и рабочем поселке Виля в Выксе.
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