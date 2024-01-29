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Эксперт Литовкин: «военный Шенген» НАТО будет угрожать России

Эксперт Литовкин: «военный Шенген» НАТО будет угрожать России

Глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО генерал Александер Зольфранк заявил, что пришло время создать «военный Шенген» - аналог Шенгенской зоны для военных, который позволил бы военным формированиям Североатлантического альянса свободно перемещаться в границах своих стран-членов.

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