Эксперт Литовкин: «военный Шенген» НАТО будет угрожать России

Глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО генерал Александер Зольфранк заявил, что пришло время создать «военный Шенген» - аналог Шенгенской зоны для военных, который позволил бы военным формированиям Североатлантического альянса свободно перемещаться в границах своих стран-членов.