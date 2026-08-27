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Хотите мягкое мясо — уберите это из маринада: добавки, которые размягчают, но портят текстуру

Хотите мягкое мясо — уберите это из маринада: добавки, которые размягчают, но портят текстуру

Домохозяйки используют лимонный сок, уксус или кефир для размягчения мяса при мариновании. В действительности же эти же продукты лишают продукт влаги и мешают равномерному приготовлению, пишет автор дзен-канала «Готовим с Калниной Натальей».

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