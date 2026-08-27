Хотите мягкое мясо — уберите это из маринада: добавки, которые размягчают, но портят текстуру

Домохозяйки используют лимонный сок, уксус или кефир для размягчения мяса при мариновании. В действительности же эти же продукты лишают продукт влаги и мешают равномерному приготовлению, пишет автор дзен-канала «Готовим с Калниной Натальей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии