Госдеп США не поддержал призыв папы Римского к рождественскому перемирию

В США не поддержали призыв папы римского Франциска к перемирию во всех конфликтах на период Рождества, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, отвечая на вопрос о присоединении к инициативе понтифика.
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