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Опрос выявил наиболее популярную сферу работы при смене профессии

Опрос выявил наиболее популярную сферу работы при смене профессии

Большая часть сменивших профессию россиян, которые занимаются активным поиском новой работы, хотят трудоустройства в сфере IT.

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