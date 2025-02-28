Владимир Зеленский прибыл в США для переговоров с Дональдом Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, приземлившись на авиабазе Эндрюс. Он планирует провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом, обсуждая мирное урегулирование украинского конфликта и возможное соглашение по редкоземельным металлам.
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