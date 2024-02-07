Дали по фазе: гибридам и электромобилям из КНР усложнили сертификацию

Модели гибридов и электрокаров, которые не указаны в перечне брендов, разрешенных к параллельному импорту, теперь должны сертифицироваться в рамках технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».
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