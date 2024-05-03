«На каждую игру настраиваюсь как на последнюю»

Прошедший сезон в российском хоккее был богат на открытия не только на взрослом уровне КХЛ. Широкий интерес вызвала игра центрального нападающего молодежной хоккейной команды московского «Динамо» Ивана Рябкина.
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