Elon Musk Offers Support to Mike Johnson

In a complete reversal, Elon Musk, who barraged the initial spending deal with a torrent of criticism on X, just posted on the platform that Johnson “did a good job here, given the circumstances,” the New York Times reports.
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