Власти Израиля в цугцванге

Спустя семь месяцев после теракта, устроенного боевиками ХАМАС в Израиле и стоившего жизни 1200 израильтян, ЦАХАЛ начала штурм города Рафаха в южной части крошечного сектора Газа, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху все так же полон решимости уничтожить укрывающихся там боевиков.