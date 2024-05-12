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Власти Израиля в цугцванге

Власти Израиля в цугцванге

Спустя семь месяцев после теракта, устроенного боевиками ХАМАС в Израиле и стоившего жизни 1200 израильтян, ЦАХАЛ начала штурм города Рафаха в южной части крошечного сектора Газа, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху все так же полон решимости уничтожить укрывающихся там боевиков.

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