Власти Армении обвинили Россию в эскалации у села Неркин Ханд, где погибли 4 военных

Армен Григорян возвёл до небес миссию ЕС в Армении и снова пожаловался на русскихСекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян спустя неделю решил прокомментировать происшествие в районе населённого пункта Неркин Ханд.
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