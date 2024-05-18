🏛 В фондах музеев Крыма хранится около 1,5 млн музейных предметов Только за прошлый год фондовые коллекции пополнились более чем на 15 тысяч предметов.
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🏛 В фондах музеев Крыма хранится около 1,5 млн музейных предметов Только за прошлый год фондовые коллекции пополнились более чем на 15 тысяч предметов.