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МВД: аферисты могут реализовывать свои схемы через рекламу в играх

МВД: аферисты могут реализовывать свои схемы через рекламу в играх

Аферисты через рекламу в играх на телефоны выманивают личные данные и банковские реквизиты граждан. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы МВД РФ.

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