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Парень показал счет из ресторана в США и разозлил пользователей сети

Парень показал счет из ресторана в США и разозлил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Wonderful_Wade показал на портале счет из ресторана в США. Увиденное разозлило комментаторов и заставило их задуматься о культуре чаевых в стране.

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Комментарии
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Александр Макеев
Надо у либералов-извращенцев США-НАТО и т.д. ввести закон о том что всем гражданам за их работу обязаны доплачивать к основной плате за их наёмный труд ещё по 30-40 процентов чаевых. Слесарь получает зарплату 700 долларов в неделю, и ему ещё чаевыми 280 долларов, итого 980 долларов в неделю. Мусорщик получает в неделю заработок в 1100 долларов в неделю, ему ещё чаевыми 440 долларов, итого 1540 долларов каждую неделю! Президент США получает зарплату 100000 долларов в неделю, ему ещё чаевыми 440 тысяч, итого 144000 каждую неделю! И никаких проблем с выплатами. Станки по изготовлению денежных долларовых фантиков осилят выпуск горы этой долларовой макулатуры! 😀
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