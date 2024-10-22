Парень показал счет из ресторана в США и разозлил пользователей сети

Александр Макеев

Надо у либералов-извращенцев США-НАТО и т.д. ввести закон о том что всем гражданам за их работу обязаны доплачивать к основной плате за их наёмный труд ещё по 30-40 процентов чаевых. Слесарь получает зарплату 700 долларов в неделю, и ему ещё чаевыми 280 долларов, итого 980 долларов в неделю. Мусорщик получает в неделю заработок в 1100 долларов в неделю, ему ещё чаевыми 440 долларов, итого 1540 долларов каждую неделю! Президент США получает зарплату 100000 долларов в неделю, ему ещё чаевыми 440 тысяч, итого 144000 каждую неделю! И никаких проблем с выплатами. Станки по изготовлению денежных долларовых фантиков осилят выпуск горы этой долларовой макулатуры! 😀