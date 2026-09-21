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«Гигант из зала Фёдора»: в 31 год скончался бывший чемпион Fight Nights Пономарёв

«Гигант из зала Фёдора»: в 31 год скончался бывший чемпион Fight Nights Пономарёв

Бывший чемпион AMC Fight Nights в тяжёлом весе Григорий Пономарёв скончался на 32-м году жизни. По информации СМИ, причиной трагедии стал оторвавшийся тромб.

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