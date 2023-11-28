Новейшие трёхрядные Lexus TX предлагают в России уже вдвое дешевле

На Авто.ру появилось сразу несколько объявлений о продаже трёхрядного кроссовера Lexus TX, причем если ранее мы сообщали о том, что цена модели составляет 17,5 млн рублей, то теперь дилеры из Владивостока и Москвы предлагают привезти автомобиль с двумя вариантами силовых установок по цене от 8,7 до 17,4 млн рублей.