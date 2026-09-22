Так снимает Xiaomi 18 Pro Max: опубликованы примеры фото

На этот раз обошлось без демонстрации суперзума Глава мобильного подразделения Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал примеры фотографий, сделанных новейшим флагманом — Xiaomi 18 Pro Max.
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