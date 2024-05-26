Красноярские автолюбители показали машины, которые приковывают к себе взгляды

Современные автомобили скучны и неинтересны, они похожи друг на друга, порой их даже не отличить. Но очень греет душу, что в Красноярске еще есть автомобили, которые не оставляют равнодушными даже людей, которые ничего в автомобилях не смыслят.
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