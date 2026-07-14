NatCom: создан таракан-киборг, способный передвигаться под водой до трех часов

Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре и японского Университета Васэда разработали таракана-киборга, который может не только передвигаться по суше, но и проводить до трех часов под водой.
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