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Газета.ру

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NatCom: создан таракан-киборг, способный передвигаться под водой до трех часов

NatCom: создан таракан-киборг, способный передвигаться под водой до трех часов

Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре и японского Университета Васэда разработали таракана-киборга, который может не только передвигаться по суше, но и проводить до трех часов под водой.

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