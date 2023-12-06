Байден назвал неспособность Конгресса поддержать Украину абсолютным сумасшествием

Американский лидер отметил, что прекращение поддержки Киева противоречит интересам Вашингтона.Президент США Джо Байден назвал абсолютным сумасшествием несогласование нового пакета помощи Украине со стороны Конгресса.
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