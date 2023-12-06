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Царьград

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  • sergey gintner
    так вот отчего льды ледовитого океана тают..)))Русские учёные на...
  • Александр Салтановский
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  • Виталий
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Байден назвал неспособность Конгресса поддержать Украину абсолютным сумасшествием

Байден назвал неспособность Конгресса поддержать Украину абсолютным сумасшествием

Американский лидер отметил, что прекращение поддержки Киева противоречит интересам Вашингтона.Президент США Джо Байден назвал абсолютным сумасшествием несогласование нового пакета помощи Украине со стороны Конгресса.

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