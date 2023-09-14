В Самаре у станции метро “Гагаринская” снесут объекты под комплексное развитие территории

Речь идет о нескольких участках, которые в перспективе будут освобождены.Так, согласно постановлению городской администрации, с целью осуществления мероприятий по комплексному развитию территории в границах улиц Гагарина, Революционной, проезда Г.
Речь идет о нескольких участках, которые в перспективе будут освобождены.Так, согласно постановлению городской администрации, с целью осуществления мероприятий по комплексному развитию территории в границах улиц Гагарина, Революционной, проезда Г.
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