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В Самаре у станции метро “Гагаринская” снесут объекты под комплексное развитие территории

В Самаре у станции метро “Гагаринская” снесут объекты под комплексное развитие территории

Речь идет о нескольких участках, которые в перспективе будут освобождены.Так, согласно постановлению городской администрации, с целью осуществления мероприятий по комплексному развитию территории в границах улиц Гагарина, Революционной, проезда Г.

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