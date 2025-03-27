Многодетные родители в России могут получить «иммунитет» от увольнения

В Госдуму внесен новый законопроект о расширении мер защиты кормильцев многодетных семей. С предложением о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ выступили депутаты Нина Останина и Ярослав Нилов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на официальную электронную базу палаты.
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