Многодетные родители в России могут получить «иммунитет» от увольнения

В Госдуму внесен новый законопроект о расширении мер защиты кормильцев многодетных семей. С предложением о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ выступили депутаты Нина Останина и Ярослав Нилов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на официальную электронную базу палаты.