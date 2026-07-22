SpaceX показала Землю из космоса: эффектные кадры сняли со второй ступени Falcon 9

Видео было записано во время полета ракеты после запуска миссии Starlink с базы ВанденбергSpaceX опубликовала 19-секундный ролик, снятый камерой второй ступени ракеты Falcon 9 во время недавней миссии Starlink.
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