На Земле ждут первую в ноябре магнитную бурю: штормить будет с ночи, предупредили в ЛСА

Вторая половина короткой рабочей недели — первой в ноябре — обещает быть не спокойной. Возмущения магнитосферы начнутся в среду, 6 ноября, а на следующий день все перерастет в магнитную бурю, правда, не сильную.
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