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Вашингтон обвинил Moonshot AI в использовании краденых данных Anthropic

Американские власти заявили о промышленном шпионаже со стороны китайского разработчика Moonshot AI. Глава технологического ведомства администрации Трампа Майкл Кратсиос написал в X, что компания использовала данные модели Fable от Anthropic для создания собственной модели K3 – Reuters приводит его слова о недопустимости «крупномасштабной тайной промышленной дистилляции».

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