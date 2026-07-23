Вашингтон обвинил Moonshot AI в использовании краденых данных Anthropic

Американские власти заявили о промышленном шпионаже со стороны китайского разработчика Moonshot AI. Глава технологического ведомства администрации Трампа Майкл Кратсиос написал в X, что компания использовала данные модели Fable от Anthropic для создания собственной модели K3 – Reuters приводит его слова о недопустимости «крупномасштабной тайной промышленной дистилляции».