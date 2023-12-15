Twitch разрешил показывать контент для взрослых. Платформа смягчила требования к стримам

Стриминговый видеосервис Twitch объявил о принципиальных изменениях касательно демонстрации на платформе контента для взрослых и его маркировкиПлатформа разрешила пользователям показывать контент, который раньше считался запрещенным — при условии использования соответствующих меток классификации контента CCL, которые сервис запустил в июне нынешнего года.