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Twitch разрешил показывать контент для взрослых. Платформа смягчила требования к стримам

Twitch разрешил показывать контент для взрослых. Платформа смягчила требования к стримам

Стриминговый видеосервис Twitch объявил о принципиальных изменениях касательно демонстрации на платформе контента для взрослых и его маркировкиПлатформа разрешила пользователям показывать контент, который раньше считался запрещенным — при условии использования соответствующих меток классификации контента CCL, которые сервис запустил в июне нынешнего года.

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