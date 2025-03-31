Передавать память о героях из поколения в поколение

Законопроект направлен на совершенствование краевого законодательства в данной сфере. К формам увековечения памяти погибших при защите Отечества предлагается отнести мероприятия, связанные с занесением имен погибших навечно в почетные списки обучавшихся и кадрового состава общеобразовательных организаций края, носящих наименования «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий кадетский корпус».