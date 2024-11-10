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Царьград

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В Самаре 12 и 13 ноября 2024 отключат холодную воду на 2 улицах

В Самаре 12 и 13 ноября 2024 отключат холодную воду на 2 улицах

На середине следующей недели жители Самары столкнутся с временными отключениями холодной воды, которые связаны с необходимыми техническими работами на водопроводе.

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