Экономические инициативы, Украина и Иран: что обсудили Трамп и Путин в ходе телефонной беседы

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор. В беседе лидеры обсудили ситуацию на Украине, в частности, Путин рассказал о мерах, предпринимаемых РФ в ответ на террористические атаки киевского режима.