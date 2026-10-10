Экономические инициативы, Украина и Иран: что обсудили Трамп и Путин в ходе телефонной беседы

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор. В беседе лидеры обсудили ситуацию на Украине, в частности, Путин рассказал о мерах, предпринимаемых РФ в ответ на террористические атаки киевского режима.
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