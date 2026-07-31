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Царьград

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МИД России оценил возможность встречи Путина, Трампа и Си

МИД России оценил возможность встречи Путина, Трампа и Си

На саммите АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября Россия, Китай и США могут провести важные переговоры. Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина рассматривается как полезная и возможная, сообщил Марат Бердыев из МИД России.

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