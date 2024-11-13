Боррель: избрание Трампа изменило отношение Европы к «правде»

АндрейБорков

Старый пидор и идиот Боррель, считает, что правда изменчива! После таких официальных высказываний подтверждение, что он именно ИДИОТ и именно ПИДОР - 150%. Правда может быть только одной, если она изменяется, то это уже не ПРАВДА, это ХРЕНЬ, ДЫШЛО, ДЕРЬМО КОШАЧЬЕ(СОБАЧЬЕ).