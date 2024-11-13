Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель, который уходит с должности 1 декабря этого года, заявил, что победа на президентских выборах США Дональда Трампа изменила отношение в Европе к правде.
Боррель: избрание Трампа изменило отношение Европы к «правде»
Комментарии
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АндрейБорков
Старый пидор и идиот Боррель, считает, что правда изменчива! После таких официальных высказываний подтверждение, что он именно ИДИОТ и именно ПИДОР - 150%. Правда может быть только одной, если она изменяется, то это уже не ПРАВДА, это ХРЕНЬ, ДЫШЛО, ДЕРЬМО КОШАЧЬЕ(СОБАЧЬЕ).
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17 час.
Андрей
они там все пидоры малахольные
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13 час.
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