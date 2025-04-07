Еще 6 человек попали в базу сайта "Русофобы"

База сайта "Русофобы" пополнилась новыми людьми, сообщает Telegram-канал "Русофобы.ru". На сайт добавили представителей из "Нужной газеты" (Абхазия), "Конгресса Ойрат-Калмыцкого народа", движения "Малиновый Клин – Independent Kuban", "Бурятского национального движения" и "Фонда Свободная Якутия".
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