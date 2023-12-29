ЮАР обратилась в суд ООН с просьбой признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Южно-Африканская Республика (ЮАР) обратилась в Международный суд ООН в Гааге с просьбой о вынесении постановления, что Израиль нарушил обязательства по Конвенции о геноциде 1948 года своими действиями в секторе Газа.
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