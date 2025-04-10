В России начнут выпускать базовые станции, одновременно поддерживающие ста...

В России начнут выпускать базовые станции, одновременно поддерживающие стандарты 2G, 4G и 5GРоссийский производитель телекоммуникационного оборудования «Иртея» (по 50 % у МТС и ФПИ «Передовые технологии» «Аквариуса») до конца года запустит серийное производство базовых станций Single RAN, которые одновременно поддерживают стандарты 2G, 4G и 5G.