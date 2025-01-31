Пентагон блокирует китайский ИИ DeepSeek из-за угроз безопасности данных.

Сотрудники Минобороны США использовали китайский ИИ DeepSeek, несмотря на запрет. Агентство оборонных информационных систем заблокировало доступ из-за угроз безопасности, но доступ сохранялся у некоторых.
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