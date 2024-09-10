В Госдуме создадут проект о запрете продажи и употребления алкоголя лицами до 21 года

За нарушение норм будет грозить административная ответственность Депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что подготовит законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя лицами моложе 21 года.
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