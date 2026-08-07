В Госдуме отреагировали на проблемы с визой у лидеров сборной России перед ЧЕ

Проблемы у российских спортсменов на европейских состязаниях будут продолжаться, пока есть давление со стороны Украины, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.
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