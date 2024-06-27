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Петербургский дневник

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Артиллеристы ВС РФ уничтожили артиллерию и укрепления ВСУ под Соледаром

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 атакуют на дальность более 17 километров Военнослужащие Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожают артиллерию и укрепленные позиции украинской армии под Соледаром, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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