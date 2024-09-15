В Раде пожаловались на плохую подготовку мобилизованных бойцов ВСУ

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказала о своем общении с мобилизованными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленных на покровское направление, и пожаловалась на их плохую подготовку.