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В Раде пожаловались на плохую подготовку мобилизованных бойцов ВСУ

В Раде пожаловались на плохую подготовку мобилизованных бойцов ВСУ

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказала о своем общении с мобилизованными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленных на покровское направление, и пожаловалась на их плохую подготовку.

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