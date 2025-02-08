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Русская весна

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Пылает броня: «Отважные» массово жгут НАТОвскую технику и пехоту ВСУ, наступая на Покровск и Торецк (ВИДЕО)

Пылает броня: «Отважные» массово жгут НАТОвскую технику и пехоту ВСУ, наступая на Покровск и Торецк (ВИДЕО)

Кадры боевой работы бойцов группировки войск «Центр» за 6 февраля по уничтожению военной техники, вооружения, пехоты и позиций ВСУ в ходе активных наступательных действий на Покровском и Торецком направлениях.

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