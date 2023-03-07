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Писеев о судействе: «Арбитры должны более ответственно подходить к своей работе и быть более открытыми»

Валентин Писеев высказался о судействе в фигурном катании. «Судейство в фигурном катании субъективно, и оно всегда будет вызывать споры.

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