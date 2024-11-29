От Кустодиева до Кукрыниксов. «Культура» о самых интересных выставках декабря

Материал опубликован в №11 печатной версии газеты «Культура» от 28 ноября 2024 года. Первый месяц зимы радует любителей искусства выставками на любой вкус — Эрмитаж участвует в юбилейном годе Каспара Давида Фридриха, «Новый Иерусалим» показывает Александра Лабаса, а московские зрители увидят работы Виктора Попкова.