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Газета «Культура»

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От Кустодиева до Кукрыниксов. «Культура» о самых интересных выставках декабря

От Кустодиева до Кукрыниксов. «Культура» о самых интересных выставках декабря

Материал опубликован в №11 печатной версии газеты «Культура» от 28 ноября 2024 года. Первый месяц зимы радует любителей искусства выставками на любой вкус — Эрмитаж участвует в юбилейном годе Каспара Давида Фридриха, «Новый Иерусалим» показывает Александра Лабаса, а московские зрители увидят работы Виктора Попкова.

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