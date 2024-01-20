Русская весна
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Русская весна

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  • Александр Глущенко
    😂😂😂😂 мешаю врать ? Трепло презик твой и ты.. Из сраны ( не опечатка ) бегут бегом и без оглядки  люди , а он всё ...Россия передала я...
  • Taurus Zmei
    Высрался?Россия передала я...
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    Да пора долбануть укров тактическим ЯОАрмия России прор...

Россия передала ядерное оружие с ракетоносителями, — Лукашенко (ВИДЕО)

Россия передала ядерное оружие с ракетоносителями, — Лукашенко (ВИДЕО)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия передала РБ ядерное оружие с ракетоносителями — системами «Искандер».

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Комментарии
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Александр Глущенко
но это НЕ СДЕЛАЛО ОРУЖИЕ белорусским .. Оно ТАК И ОСТАЛОСЬ РОССИЙСКИМ.. М.О--Шойгу , Главком--Путин... Белоруссия ПРОСТО АРЕНДОВАННАЯ ЗЕМЛЯ, как германия для сшп, как израиль для сшп.. Все знают , кто такой лукашенко.. А указов он может писать хоть каждый день по пачке листов формата А-4 ))) И никто ему не позволит развязать ядерную войну .. Ох, как хочется показать свою значимость .. бел. -- банкрот , но он хвост по ветру. Никто и никогда в жизни ему не даст кодов .. Россия придерживается , подписанный документ от 73 г ,,О НЕ РАСПРОСРАНЕНИИ Я,О&quot; и Путин заверил запад, а они в 22 г присылали макрона , что Я.О РОССИЙСКОЕ. Так , что пусть &quot;союзник&quot; не мылится , брится не придётмся&quot; )))))
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20 час.
Taurus Zmei
Высрался?
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2 час.
Александр Глущенко
😂😂😂😂 мешаю врать ? Трепло презик твой и ты.. Из сраны ( не опечатка ) бегут бегом и без оглядки  люди , а он всё время  врет ..Для России он мошенник на доверии и вор.
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1 час.

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