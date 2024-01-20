Россия передала ядерное оружие с ракетоносителями, — Лукашенко (ВИДЕО)

Александр Глущенко

но это НЕ СДЕЛАЛО ОРУЖИЕ белорусским .. Оно ТАК И ОСТАЛОСЬ РОССИЙСКИМ.. М.О--Шойгу , Главком--Путин... Белоруссия ПРОСТО АРЕНДОВАННАЯ ЗЕМЛЯ, как германия для сшп, как израиль для сшп.. Все знают , кто такой лукашенко.. А указов он может писать хоть каждый день по пачке листов формата А-4 ))) И никто ему не позволит развязать ядерную войну .. Ох, как хочется показать свою значимость .. бел. -- банкрот , но он хвост по ветру. Никто и никогда в жизни ему не даст кодов .. Россия придерживается , подписанный документ от 73 г ,,О НЕ РАСПРОСРАНЕНИИ Я,О" и Путин заверил запад, а они в 22 г присылали макрона , что Я.О РОССИЙСКОЕ. Так , что пусть "союзник" не мылится , брится не придётмся" )))))