Компост под микроскопом

Компост – это удобрение, получаемое в результате разложения органических материалов (травы, древесины, пищевых отходов, фекалий) различными микроорганизмами и беспозвоночными (червями, насекомыми, пауками и т д).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии