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Царьград

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Белоусов пошёл на крайние меры: Тела офицеров НАТО вывозили в Польшу грузовиками. На полигонах "ад". Уничтожен важнейший завод, ключевые ТЭС

Белоусов пошёл на крайние меры: Тела офицеров НАТО вывозили в Польшу грузовиками. На полигонах "ад". Уничтожен важнейший завод, ключевые ТЭС

В Эр-Рияде вовсю кипит работа наших дипломатов, в то время как на фронте горят штабы, полигоны и тылы противника.

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Комментарии
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ак
александр крот
Почему натовских специалистов позволям вывозить ...а удобрения...хоть что то
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4 час.
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