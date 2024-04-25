"Ещё лет эдак 5 назад можно было бы весело и задорно посмеяться над дураками-европейцами, которые собственными руками убивают своё цивилизационное будущее. В 2024 году уже стало не смешно."

В каком-то смысле знакомое. И Екатерина, и Петр, и Ленин и Сталин принимали в Россию квалифицированых инженеров из Европы. И тогда в России не было такой катастрофичной демографической ямы.

SI

Sergey Ivanov

И опять Великая (по площади) Россия высокомерно показывает пальцем на этих недоделанных европейцев! Я бы тоже посмеялся вместе с нашими идиот- патриотами. Если бы не одно НО: Мы вот уже 25 лет под руководством нашего ВечноИзбранного идем тем же путем! И придем к тому же.... Собственно, уже пришли....