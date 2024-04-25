"Ещё лет эдак 5 назад можно было бы весело и задорно посмеяться над дураками-европейцами, которые собственными руками убивают своё цивилизационное будущее. В 2024 году уже стало не смешно."
В Германии дети всё чаще хотят принять ислам, чтобы не выделяться среди одноклассников.
Да, вы всё правильно поняли.
Комментарии
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что-то знакомое: униженных и оскорбленных, обиженных и слабоумных...Если нельзя предотвратить-надо возглавить... принять👍
В каком-то смысле знакомое. И Екатерина, и Петр, и Ленин и Сталин принимали в Россию квалифицированых инженеров из Европы. И тогда в России не было такой катастрофичной демографической ямы.
И опять Великая (по площади) Россия высокомерно показывает пальцем на этих недоделанных европейцев!
Я бы тоже посмеялся вместе с нашими идиот- патриотами. Если бы не одно НО:
Мы вот уже 25 лет под руководством нашего ВечноИзбранного идем тем же путем!
И придем к тому же....
Собственно, уже пришли....
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