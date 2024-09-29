«Могла запугать, очаровать и была очень забавной»: Дэниел Рэдклифф трогательно простился со звездой «Гарри Поттера» Мэгги Смит

Британский актер Дэниел Рэдклифф, наиболее известный по роли Гарри Поттера в экранизации книг Джоан Роулинг, выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Мэгги Смит, сыгравшей в фильмах о Поттере профессора Минерву Макгонагалл.